Instagram iOS uygulamasına hesap silme seçeneği eklendi

Instagram, Apple’ın yeni kurallarına uyabilmek için uygulamaya hesap silme seçeneğini ekledi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, her ne kadar hesap silme işlemini kullanıcılara sunsa da mobil uygulamada böyle bir seçenek yok.

Instagram hesabını silmek isteyen kullanıcıların, Instagram'ın web sürümü üzerinden bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor.

iOS uygulamasına hesap silme eklendi

Artık Instagram hesap silme işlemini doğrudan mobil uygulama üzerinden yapmak mümkün.

Instagram, Apple’ın yeni AppStore kuralları çerçevesinde kalmak için iOS uygulamasına hesabı silme seçeneğini ekledi.





Instagram hesabını mobil uygulamadan sildikten sonra 30 gün boyunca vaz geçme imkanınız bulunuyor. Bu süre geçtikten sonra Instagram hesabı tamamen siliyor.

Son olarak şunu da belirtelim. Instagram hesabınızı dondurmak istemiyor da kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız, paylaştığınız tüm gönderiler silinir ve takipçileriniz sıfırlanır. Bu nedenle bu işlemi yaparken, geri dönüşün olmadığını bilmenizde fayda var.