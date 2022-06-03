Instagram, kayıp çocuklar için yeni bir özellik yayınladı

Instagram, kayıp çocuklar için yeni bir özellik yayınladı

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kaybolan ve kaçırılan çocuklar için yeni bir özellik kullanıma sundu.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, çarşamba günü Küresel Kayıp Çocuklar Günü’ne özel yeni bir özellik hayata geçirdi.

Bu özellik, kullanıcıların bölgelerindeki kayıp çocukların bildirimlerini görmelerine ve paylaşmalarına olanak sağlayacak.

Amber Alerts isimli yeni özellik sayesinde, arama alanının yakınlarında olan kullanıcılar için Instagram akışında bir uyarı olacak.

Uyarı; bir resim, açıklama ve kaçırma olayının yeri gibi bilinen tüm bilgileri içerecek. Sonrasında isteyen kullanıcılar haberi yaymak için uyarıyı hesaplarında paylaşabilecek.

Şimdilik her ülkede yok

Özellik, ilk olarak ABD‘de ve diğer 25 ülkede kullanıma sunuluyor. Ayrıca şirket, ilerleyen zamanlarda bu özelliğin daha fazla ülkeye yayılacağını söylüyor.

Ek olarak platform, bir kullanıcının profilinde listelenen şehir, açıksa IP adresi ve konum hizmetleri gibi mevcut bilgileri kullandığını söylüyor.

Özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde Arjantin, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Ekvator, Yunanistan, Guatemala, İrlanda, Jamaika, Kore, Litvanya, Lüksemburg dahil olmak üzere pek çok ülkede kullanımda olacak.