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- Instagram, kullanıcılar için iki yeni özellik yayınladı
Instagram, kullanıcılar için iki yeni özellik yayınladı
- Haber Merkezi
- 16.05.2020 - 18:53
Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, kullanıcıların gönderilerde kimler tarafından etiketlenebileceğini seçmelerine izin veren özelliğini kullanıma sundu.
Ayrıca bu özellik sayesinde kullanıcılar, her kullanıcıyı yorumlarda etiketleyemeyecek veya bahsedemeyecek.
Instagram ayarlarına gelen yeni gizlilik seçeneği, kullanıcılara 3 farklı ayar sunuyor.
- Herkes: Bütün kullanıcılar herhangi bir gönderide sizi etiketleyebilecek.
- Takip ettiğin kişiler: Yalnızca takip ettiğiniz kişiler sizi bir gönderide etiketleyebilecek.
- Hiç kimse: Hiç kimse sizi herhangi bir gönderide etiketleyemeyecek.
İSTENMEYEN ETİKETLEMELER ORTADAN KALKACAK
Instagram'a gelen bu yeni gizlilik ayarı sayesinde, kullanıcılar kafalarına göre bir kullanıcıyı gönderilerinde etiketleyemeyecek veya yorumlarda bahsedemeyecek.
TOPLU YORUM SİLME ÖZELLİĞİ DE BAZI KULLANICILARA SUNULDU
Instagram, özellikle binlerce yorum alan hesapların işini kolaylaştıracak bir özellik daha yayınladı. Toplu yorum silme özelliği sayesinde bir gönderideki yorumların hepsi tek bir işlemle silinebilecek.
Yazıdaki “…” menüsünde “Yorumları Yönet” seçeneğinin altında bulunan bu özellik, ayrıca tıpkı YouTube'daki gibi bir yorumu en üste sabitlemenize de olanak sağlayacak.
Instagram: @eshteknoloji