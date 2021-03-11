Instagram Lite, 170 ülkede yeniden yayınlandı

Düşük performanslı telefonlar için geliştirilen ve yalnızca 2MB boyutunda olan Instagram Lite, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 170 ülkede yeniden kullanıma sunuldu.

Giriş seviyesi akıllı telefonlar için geliştirilen ve yalnızca 2MB boyutunda yer kaplayan Instagram Lite, yeniden Google Play Store'da yayınlandı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 170 farklı ülkede kullanıma sunulan uygulama, normal Instagram'ın daha sadeleştirilmiş sürümü olarak karşımıza çıkıyor.

INSTAGRAM LITE NELER SUNUYOR

Instagram Lite'ın daha önce yayından kaldırılan sürümünde mesaj alıp gönderme ve video paylaşma özelliği yoktu. Ancak yeni sürümde bu özelliklerin tamamı aktif şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca uygulamada Hikayeler ve Reels özelliği de yer alıyor.

Uygulama, yavaş bir bağlantı veya yavaş bir cihaz kullanırken bile medyaların daha hızlı yüklenmesini sağlamak üzere görüntü sıkıştırma, CDN önbelleğe alma ve bunun gibi birçok optimizasyonu kullanıyor.

Instagram Lite, ilk olarak geçtiğimiz yılın başlarında yayınlanmış ve ardından apar topar kapatılmıştı. Geliştiriciler, o dönemde daha iyi destek sağlayan bir sürüm üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Yenilenen Instagram Lite, şimdilik sadece Android kullanıcıları için Google Play Store'da yayınlanmış durumda. iOS kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorunda kalacak.