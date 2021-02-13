Instagram, platformda paylaşılan TikTok videolarına savaş açtı

Instagram, artık uygulamada paylaşılan TikTok logolu videoları daha az ön plana çıkararak, görüntülenme sayılarını düşürecek.

Daha önce rakip platformlardaki özellikleri kendi bünyesindeki uygulamalara entegre eden Instagram, son dönemlerde TikTok'a adeta savaş açmış durumda.

Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

Ancak Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu belirterek, platformu daha farklı hale getirebilmek için çalışmalar yapacaklarını vurgulamıştı.

TIKTOK VİDEOLARINA INSTAGRAM ENGELİ

Instagram üzerinden farklı platformlara ait videolar da sık sık paylaşılıyor. Bu videoların büyük bir bölümünü ise TikTok videoları oluşturuyor.

Instagram, TikTok ve diğer uygulamaların logosunun olduğu videoları daha az önce çıkarmak için "Keşfet" sekmesinde değişiklik yapacak. Böylece TikTok logolu videolar kullanıcıların karşısına daha az çıkacak.

Instagram’ın Creators hesabı üzerinden yapılan paylaşımda bu kararın sebepleri de açıklanıyor.

Farklı platformlardan alınan ve paylaşılan videoların düşük kalitede olması, videolarda logoların yer alması gibi sebepler nedeniyle, Instagram Reels deneyiminin düşük olduğu söyleniyor.