Instagram Playback 2021: Instagram yılın özeti nasıl paylaşılır?

Instagram Playback özelliğini kullanıma açarak kullanıcıların yıl boyunca paylaştıkları fotoğraflardan bir özet sunuyor. Peki Instagram 2021 özeti nasıl paylaşılır?

2021 yılının sonuna gelirken, sosyal medya hesapları da karnemizi çıkartıyor...

Spotify'ın ardından Instagram da yılın özetini yayınlama şansını sunuyor.

Instagram Playback olarak karşımıza çıkan bu özellik sayesinde son1 yıla ait anılar derleniyor. Kullanıcılar ise öne çıkan anlarını hikayelerinde paylaşabiliyor.

Instagram kullanıcıları ise bu özellikten nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor.

Peki Instagram 2021 özeti nasıl yapılır? İşte Instagram Playback 2021...

INSTAGRAM 2021 ÖZETİ NASIL PAYLAŞILIR?

Instagram'ın Playback özelliğinden yararlanmak için öncelikle uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra hikayeler bölümün altında "2021 Yılındaki Anılarını Gör" seçeneğine tıklayın.

Tıkladığınızda yıl boyunca en çok etkileşime geçilen 10 hikâyeden oluşacak kısa bir yıl özeti karşınıza çıkacak. İçerisinden istediklerimizi seçip, istediklerimizi çıkarabilirsiniz.

"Şimdi değil" seçeneği tercih ederseniz de bir müddet bu menü ekranınızda yer almayacaktır.