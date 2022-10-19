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    Instagram, profil müziği özelliğini test ediyor

    Sosyal medya devi Instagram, seçtiğiniz bir şarkıyı profilinize ekleyebileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:28
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    Instagram, profil müziği özelliğini test ediyor

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, şimdilerde yeni bir özelliği test ediyor.

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar, seçtikleri bir şarkıyı profillerine ekleyebilecek. Yeni özellik ile profilinizi ziyaret eden kullanıcılar, seçilen müziği otomatik olarak dinleyebilecek.

    Profil müziklerinin otomatik olarak oynatılmasını istemeyen kullanıcılar, Instagram ayarlarından bunu kapatabilecek.

    Profil düzenle menüsünden eklenecek

    Ekran görüntülerinde, Instagram'daki Profili Düzenle menüsünden kullanıcıların müzik ekleyebildiği görülüyor.

    Ayrıca müzik ekleme bölümünde kullanıcıların ruh hallerini ifade etmeleri için eklendiği tahmin edilen 40 karaktere kadar sınırlandırılmış bir metin kutusu da olacak.

    Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmiyor.

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