Instagram, Reels şablonlarını test ediyor

Instagram, Reels için "Şablonlar" özelliğini test ediyor. Yeni özellik, tıpkı TikTok'takine benzer şekilde çalışacak.

Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

Instagram, daha fazla kullanıcı çekmek için geçtiğimiz aylarda Reels'in video süresini 60 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Bu yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

TikTok'taki "Şablonlar" özelliği Reels'e geliyor

Instagram, Reels videoları için bir kullanıcının diğer kullanıcıların Reels videolarından video formatlarını kopyalamasına izin veren yeni bir "Şablonlar" özelliği test ediyor.

Şu anda test aşamasında olan özellik sadece az sayıda Instagram kullanıcısının hizmetine sunuluyor.



Instagram’ım sahibi Meta'dan yapılan açıklamada, "Yeni özellik, bir Reels videosunda kullanılan bir şablonun yeni bir video oluşturulurken tekrar kullanımına izin verecek.” ifadeleri kullanıldı.



