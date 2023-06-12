Instagram Reels, sanal gerçeklik dünyasına giriş yapıyor Instagram’ın sahibi Meta, Reels videolarını sanal gerçeklik gözlüğü Quest’e getirecek.

ensonhaber.com

Instagram, geçtiğimiz yıllarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

Yeni bir karar alan Meta, Reels videolarını sanal gerçeklik gözlüğü Quest’e getireceğini açıkladı.

Sonbaharda yayınlanacak

Test aşamasında olan bu özelliğin, Meta’nın bir süre önce tanıttığı Quest 3 gözlüğünün çıkışına yetişmesi bekleniyor.

Sonbahar döneminde çıkacak olan Quest 3, 499 dolardan başlayan fiyatıyla satışa sunulacak.

Meta'nın VR başlık serisi, ilk olarak Oculus Quest olarak piyasaya sürüldü ve ardından, ikinci nesil model Meta Quest 2 olarak yeniden adlandırıldı.