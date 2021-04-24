Instagram, Reels videoları arasında reklam gösterecek

Instagram kullanıcıları, gelecek dönemlerde Reels videoları arasında reklam görmeye başlayacak.

Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, henüz şirket yöneticilerini memnun edecek seviyeye gelemedi.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

Görünüşe göre Instagram'ın alacağı kararlar, kulanıcıları Reels videolarından daha da uzaklaştıracak. Çünkü şirket, gelecekte Reels videoları arasına reklam yerleştirmeye başlayacak.

Instagram'ın şu anda gönderiler ve hikayeler arasında zaten reklam gösterdiğini düşünürsek, şirketin yeni adımı aslında kullanıcıları pek de şaşırtmadı.

30 SANİYELİK REKLAMLAR GELİYOR

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, Instagram Reels videoları arasında 30 saniyeye ulaşan reklam videolarıyla karşılaşabilecek.

Kullanıcılar, gördükleri bu reklamlara yorum yapabilecek, beğenebilecek ve hatta kaydedip, kendi hesaplarında paylaşabilecek.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, Instagram Reels reklamlarının ne zaman platforma geleceği paylaşılmadı.

Ancak şirket, söz konusu reklamları önümüzdeki günlerde Hindistan, Brezilya, Almanya ve Avustralya'daki kullanıcılarla test etmeye başlayacak.