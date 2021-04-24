Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
409.569
2.17%
EXEN Coin
21.39
21.53%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Instagram, Reels videoları arasında reklam gösterecek

    Instagram kullanıcıları, gelecek dönemlerde Reels videoları arasında reklam görmeye başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Instagram, Reels videoları arasında reklam gösterecek

    Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, henüz şirket yöneticilerini memnun edecek seviyeye gelemedi.

    Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

    Görünüşe göre Instagram'ın alacağı kararlar, kulanıcıları Reels videolarından daha da uzaklaştıracak. Çünkü şirket, gelecekte Reels videoları arasına reklam yerleştirmeye başlayacak.

    Instagram'ın şu anda gönderiler ve hikayeler arasında zaten reklam gösterdiğini düşünürsek, şirketin yeni adımı aslında kullanıcıları pek de şaşırtmadı.

    30 SANİYELİK REKLAMLAR GELİYOR

    Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, Instagram Reels videoları arasında 30 saniyeye ulaşan reklam videolarıyla karşılaşabilecek.

    Kullanıcılar, gördükleri bu reklamlara yorum yapabilecek, beğenebilecek ve hatta kaydedip, kendi hesaplarında paylaşabilecek.

    instagram reels

    Facebook tarafından yapılan açıklamada, Instagram Reels reklamlarının ne zaman platforma geleceği paylaşılmadı.

    Ancak şirket, söz konusu reklamları önümüzdeki günlerde Hindistan, Brezilya, Almanya ve Avustralya'daki kullanıcılarla test etmeye başlayacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir