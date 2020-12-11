Instagram Reels videolarında alışveriş dönemi

Instagram Reels videolarında, bundan böyle kullanıcıların karşısına alışveriş için etiketler çıkacak.

Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısını iyiden iyiye hisseden Çinli video platformu TikTok, diğer sosyal medya platformlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Instagram, geçtiğimiz günlerde TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİ GELDİ

Oldukça da ilgi gören Reels, kısa video özelliği de alışveriş trendine ayak uydurmaya başladı. Instagram, bir süredir test ettiği Reels için alışveriş özelliğini kullanıma sundu.

Bundan sonra Reels videolarında ürün etiketleri de yer alacak ve kullanıcıları ilgili ürünlerin sayfasına götürecek. Ayrıca bireysel kullanıcılar da marka tanıtımı için etiketlerden faydalanabilecek.

Son olarak, Instagram platformunda markaların ve mağazaların sıkça tercih ettiği alışveriş özelliği Instagram Shop, yavaş yavaş bazı ülkelerde kullanılmaya başlandı. Bu özellik ile kullanıcılar, uygulama içinde ödeme yaparak alışveriş gerçekleştirebilecek.

Instagram: @eshteknoloji