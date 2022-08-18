Instagram Reels, yeni özelliklerine kavuştu

Meta, içerik oluşturucuları için Instagram ve Facebook Reels bölümlerine yeni özellikler ekledi.

Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, bazı değişikliklere uğradı.

Bu yılın başlarında Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle şirket, platforma yeni özellikler ekleyerek kullanıcı çekmek istiyor.

Reels yeni özellikler neler

Meta, yakın bir zamanda Facebook ve Instagram kullanıcılarına gelen bazı yeni özellikleri duyurdu.

Instagram Reels'ları Facebook'a çapraz gönderme özelliği geldi. Bu özellik, uzun bir süredir Hikayeler kısmında zaten bulunuyordu.

Reels'a eklenen ikinci özellik ise "Kendini Ekle" çıkartması oldu. Yine bu özellik, uzun bir süredir Hikayeler kısmında karşımıza çıkıyordu.

İçerik oluşturucuları, Reels'larının Facebook'ta nasıl performans gösterdiğini anlayabilmek için ortalama izlenme süresi, toplam görüntüleme süresi gibi iyileştirilmiş bilgiler de elde edecek