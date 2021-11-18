Instagram, Threads uygulamasını kapatıyor

Sosyal medya platformu Instagram, bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'in fişini çekme kararı aldı.

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, özellikle Snapchat'in hikayeler özelliğini platforma getirmesiyle bir hayli beğeni toplamıştı.

Şirket, 2019 yılında ise yeni mesajlaşma uygulaması Threads'i duyurmuştu. Tıpkı Facebook ve Messenger uygulamaları gibi, Instagram'ın da artık Threads adında bir mesajlaşma uygulaması vardı. Ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi.

KAPATILIYOR

Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'in fişini çekme kararı aldı.

Gelen bilgilere göre uygulama, Aralık 2021 sonundan itibaren kullanıma kapatılacak.