Instagram, uçtan uca şifreleme özelliğini test ediyor

Meta, WhatsApp'ta yer alan uçtan uca şifreleme özelliğini Instagram'a getirmek için testlere başladı.

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını güvenliğini sağlayayan uçtan uca şifreleme tercih ediyor. Son zamanlarda bu teknoloyiji diğer uygulamalarda da görmeye başladık.

Uçtan uca şifreleme; internet sağlayıcıları, ağ yöneticileri gibi aradaki potansiyel gizli dinleyicilerin, konuşmanın şifresini çözmek için gereken şifreleme anahtarlarına erişmesini engelliyor.

Mesajlar gönderen tarafından sadece alıcıya şifreleniyor ve diğer kişiler bu şifreyi kıramadığı için mesajları okuyamıyor.

Instagram için test ediliyor

Adını Meta olarak değiştiren Facebook, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini Facebook ve Instagram uygulamalarına da getireceğini geçen yıl duyurmuştu. Şirket, şimdi bu özelliği Instagram uygulamasında test etmeye başladı.

Şu an ilk aşamada olan özelliğin, daha fazla kişi ile test edildikten sonra kullanıma açılacağı belirtiliyor.