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    Instagram, ürün etiketleme özelliğini herkese açıyor

    Instagram, ürün etiketleme özelliğini yalnızca işletme hesapları için değil, tüm kullanıcılar için devreye almaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 16:03
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    Instagram, ürün etiketleme özelliğini herkese açıyor

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, geçtiğimiz yıllarda alışveriş etiketleri özelliğini yalnızca işletme hesapları için kullanıma sunmuştu.

    Uygulama, herhangi bir kullanıcının gönderilerinde belirli öğeleri etiketleyebilmesi için ürün etiketleme özelliğini genişletiyor.

    Şimdiye kadar, ürün etiketleme yalnızca işletmeler ve içerik oluşturucular tarafından kullanılabiliyordu, ancak Instagram, önümüzdeki birkaç ay içinde bu özelliği tüm kullanıcılara açacak.

    İLK OLARAK ABD'DE KULLANILACAK

    İlk başta yalnızca ABD'de kullanıma sunulacak bu özeliğin, ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Öte yandan şirket, 2020 yılında bu özelliğini Reels videolarına da getirmişti.

    Reels videolarında ürün etiketleri yer alıyor ve kullanıcıları ilgili ürünlerin sayfasına götürüyor. Ayrıca bireysel kullanıcılar da marka tanıtımı için etiketlerden faydalanabiliyor.

    intagram


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