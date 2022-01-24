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    Instagram ve Facebook'a NFT özelliği geliyor

    Meta, son dönemlerde oldukça popüler olan NFT'lerin Instagram ve Facebook'ta kullanılması için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:55
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    Instagram ve Facebook'a NFT özelliği geliyor

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

    Bitcoin'e desteğiyle bilinen Jack Dorsey’in kurucusu olduğu sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz günlerde NFT özelliğini Twitter profil fotoğraflarına getirmişti.

    INSTAGRAM VE FACEBOOK'A DA NFT ÖZELLİĞİ GELİYOR

    Meta, son dönemlerde oldukça popüler olan NFT'lerin Instagram ve Facebook'ta kullanılması için çalışmalar yürütüyor.

    Facebook ve Instagram’ın kullanıcıları, tıpkı Twitter'da olduğu gibi kendi NFT'lerini profil fotoğrafı olarak ayarlayabilecek.

    Bununla birlikte Meta, kullanıcıların bu eserleri alıp satabilecekleri bir pazar yeri de oluşturacak.

    nft


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