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    Instagram videolarına Türkçe alt yazı özelliği geldi

    eta'nın çatısı altında bulunan sosyal medya platformu Instagram, videolara yapay zeka destekli otomatik Türkçe alt yazı seçeneğini ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:33
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    Instagram videolarına Türkçe alt yazı özelliği geldi

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, platformu daha erişilebilir kılmak için yeni bir özellik kullanıma sundu.

    Instagram, akıştaki videolarda yapay zeka tabanlı otomatik Türkçe alt yazı seçeneğinin kullanılabileceğini duyurdu.

    Geçtiğimiz yaz İngilizce test edilmeye başlayan özellik, herkesin uygulamadan kolayca yararlanabilmesi adına, Türkçe dahil daha fazla dilde kullanıma açıldı.

    Öncelikle duyma engelli topluluk için kullanıma açılan özellik, Instagram’ı sesi kapalı olarak kullanan veya ortam sesinden dolayı videodaki sesi duyamayan insanlar için de oldukça kullanışlı olacak.

    instagram

    INSTAGRAM OTOMATİK ALT YAZILAR NASIL AÇILIR

    Instagram uygumasına girin ve Ayarlar > Hesap > Alt yazılar yolunu izleyin ve özelliği açın. Aynı zamanda, herhangi bir videonun sağ üstündeki üç noktalı menüye dokunarak altyazı özelliğini açabilirsin.

    Bu özellik henüz yeni yayınlandığından, videolarınızda çalışması biraz zaman alabilir.

    instagram


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