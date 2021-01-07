Instagram, web sitesindeki hikayeler tasarımını yeniliyor

Instagram, masaüstü web sitesinden hikayeleri izlemek isteyenler için daha gelişmiş bir tasarımı test ediyor.

İlk olarak Snapchat'te karşımıza çıkan hikayeler özelliğini kendi bünyesine katarak bir anda popüler hale getiren Instagram, kullanıcılara yeni seçenekler sunmaya devam ediyor.

Bildiğiniz gibi şu anda paylaşılan hikayeler, Instagram'ın masaüstü web sitesinden izlenebiliyor. Ancak sosyal medya devi, çok daha kullanışlı bir arayüz test ediyor.

Yeni görünümde, Instagram hikayelerinin tüm sayfayı kaplayan mevcut tek döşemeli tasarım yerine çok daha farklı bir arayüze kavuşması bekleniyor.

Yeni tasarımda, açılan hikayenin ekran ortasında büyük bir şekilde yer alması ve önceki ve sonraki hikayelerin de aynı ekranda gösterilmesi planlanıyor.

Henüz test aşamasında olan özellik, kısıtlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Aktif hale geldiğinde ise kullanıcıların herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek. Yalnızca instagram.com adresine gidip herhangi bir hikayenin üzerine tıklamanız yeterli.