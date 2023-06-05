Instagram, yıllardır beklenen özelliği yayınladı! Hikaye paylaşanlar çok sevinecek Instagram için merakla beklenen özellik sessiz sedasız sunulmaya başladı. Artık kullanıcılar, bu faydalı özellik sayesinde hikayeleri görenler arasında arama yapabilecek.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son zamanlarda yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya başladı.

Daha önce GIF ile yorum yapma özelliğini duyuran şirket, şimdi de hikayeler için yıllardır çok talep edilen bir özelliği kullanıma sundu.

Instagram Hikayeler'de arama devri

Halihazırda Instagram kullanıcıları paylaştıkları hikayelerin kimler tarafından görüntülendiğini görebiliyor. Ancak bunun için kullanıcılar, listenin en altına kadar inmek zorunda kalıyor.

Yeni gelen özellik ile birlikte, hikayeleri kimlerin gördüğünü bulmak kolaylaşıyor. Kullanıcılar, ekranın üst kısmındaki arama çubuğu sayesinde, kimlerin hikayeyi gördüğünü aratarak da bulabilecek.

Herhangi birinin hikayenizi izleyip izlemediğini görmek için artık kişiler arasında kaydırma yapmanız gerekmeyecek. Sadece bu arama çubuğuna kullanıcı adını yazıp izleyip izlemediğini görebileceksiniz.