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    Instagram'a 3 boyutlu avatar özelliği geliyor

    Instagram, sanal gerçeklik algısını güçlendirecek bir güncellemeye hazırlanıyor. Hikayeler ve mesajlara üç boyutlu avatarlar gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 12:26
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    Instagram'a 3 boyutlu avatar özelliği geliyor

    Geçtiğimiz aylarda adını Meta olarak değiştiren ve sanal dünyalara adım atmaya başlayan Facebook, bünyesindeki diğer uygulamaları da metaverse evrenine sokmaya başladı.

    Meta'dan yapılan son duyuruya göre, Instagram Hikayeler ve mesajlar için üç boyutlu avatarlar yolda. Ayrıca Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi.

    Yakın zamanda Instagram'a Avatar ekleme özelliği getiren Meta, oluşturulan avatarların Facebook ve Messenger'da etkin bir şekilde kullanılmasına izin verecek.

    PROFİL RESMİ OLARAK KULLANILABİLECEK

    3D Avatar özelliği ABD, Kanada ve Meksika'daki kullanıcılara açılacak. Kullanıcılar, 3D Avatar'ları sticker ve profil resmi olarak kullanabilecek. Bunlara ek olarak Avatar'lar anasayfa gönderilerinde ve yorumlarda da karşımıza çıkacak.

    Eğer siz de Instagram üzerinden kendi avatarınızı oluşturmak isterseniz, Ayarlar > Hesap > Avatarlar yolunu izleyebilirsiniz.

    instagram


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