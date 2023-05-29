Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor Instagram, yorumlarda anket özelliğini test ediyor. Yeni özelliğin kısa bir süre sonra kullanıma sunulması bekleniyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son zamanlarda yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya başladı.

Daha önce GIF ile yorum yapma özelliğini duyuran şirket, şimdi de yorumlar için yeni bir özellik geliştiriyor.

Instagram yorumları için anket dönemi başlıyor

Instagram, yorumlarda anket özelliğini test ediyor. Yeni özelliğin kısa bir süre sonra kullanıma sunulması bekleniyor.

Instagram'ın bu özelliği, gönderilerin yorumlar kısmında anket oluşturulmasına izin veriyor.

Facebook ve Whatsapp üzerinden anketlere izin veren Meta, hafta Instagram’ın yorumlar kısmı için de bu özelliği yayınlayacak.