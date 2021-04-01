Instagram'a yeni Reels özelliği: Remix

Instagram yeni özelliği Remix'i duyurdu. Remix, iki farklı kullanıcının Reels videosunu yan yana getirmeye olanak sağlıyor.

Son zamanlarda popülerliğini oldukça artıran Çinli video uygulaması TikTok, diğer sosyal medya platformlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

Facebook'un sahibi olduğu uygulama, şimdi de TikTok'un iki farklı videonun birleştirilmesini sağlayan "Duet" özelliğini kopyaladı.

INSTAGRAM REMIX DUYURULDU

Instagram Remix olarak adlandırılan özellik, iki farklı Reels videosunu birleştirmeye imkan tanıyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, başka bir kullanıcının Reels videosu ile kendi Reels videosunu birleştirebilecek.

Bir videoyu Remix yapabilmek için ilk sahibinin buna izin vermesi gerekiyor. Daha sonra Remix oluşturmak için Reels videosunun sağ altında yer alan üç noktalı menüden Remix seçeneğini seçip, kendi videonuzu çekebilir veya var olan bir Reels videosunu seçebilirsiniz.

Eğer kullanıcıların hiçbir videonuzu Remix yapmasını istemiyorsanız, bu özelliği Ayarlar kısmından devre dışı bırakabilirsiniz.