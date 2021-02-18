Instagram'da en çok takip edilen 10 hesap

Instagram'da en çok takip edilen 10 hesap

Statista verilerine göre, Instagram'da en çok takip edilen 10 hesabı sizler için listeledik.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından olan Instagram, yeni özelliklerle birlikte kullanıcı sayısını giderek artırıyor.

Bu durum, özellikle popüler hesapların takipçi sayılarına da yansıyor. Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu.

İşte 18 Şubat 2021 itibarıyla en çok takipçiye sahip 10 Instagram hesabı.

1. INSTAGRAM - 386 MİLYON

2- CRISTIANO RONALDO - 263 MİLYON

3- ARIANA GRANDE - 222 MİLYON

4- DWAYNE JOHNSON- 218 MİLYON

5- KYLIE JANNER - 216 MİLYON

6- SELENA GOMEZ - 210 MİLYON

7- KIM KARDASHIAN - 205 MİLYON

8- LEO MESSI - 185 MİLYON

9- BEYONCE - 165 MİLYON

10- JUSTIN BIEBER - 163 MİLYON



