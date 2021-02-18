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    Instagram'da en çok takip edilen 10 hesap

    Statista verilerine göre, Instagram'da en çok takip edilen 10 hesabı sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 11:35
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    Instagram'da en çok takip edilen 10 hesap

    Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından olan Instagram, yeni özelliklerle birlikte kullanıcı sayısını giderek artırıyor.

    Bu durum, özellikle popüler hesapların takipçi sayılarına da yansıyor. Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu.

    İşte 18 Şubat 2021 itibarıyla en çok takipçiye sahip 10 Instagram hesabı.

    1. INSTAGRAM - 386 MİLYON

    Instagram da en çok takip edilen 10 hesap #1

    2- CRISTIANO RONALDO - 263 MİLYON

    RONALDO

    3- ARIANA GRANDE - 222 MİLYON

    GRANDE

    4- DWAYNE JOHNSON- 218 MİLYON

    DWAYNE

    5- KYLIE JANNER - 216 MİLYON

    KYLIE JANNER

    6- SELENA GOMEZ - 210 MİLYON

    SELENA GOMEZ

    7- KIM KARDASHIAN - 205 MİLYON

    lkim

    8- LEO MESSI - 185 MİLYON

    LEO MESSI

    9- BEYONCE - 165 MİLYON

    BEYONCE

    10- JUSTIN BIEBER - 163 MİLYON

    Instagram da en çok takip edilen 10 hesap #10

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