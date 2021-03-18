Instagram'da en hızlı beğeni rekoru kırıldı

Instagram'da en hızlı beğeni rekoru kırıldı

Şarkıcı Billie Eilish'in yeni saç rengini paylaştığı fotoğraf, Instagram'da Selena Gomez'in beğeni rekorunu kırdı.

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, şu sıralar beğeni savaşlarına sahne oluyor.

Yeşil ve siyah renkli saçlarıyla tanınan yedi Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Billie Eilish, sarışın oldu.

Sarı saçlarını gösterdiği fotoğrafı paylaşan 19 yaşındaki şarkıcı, yeni bir rekor kırmayı başardı.

KISA SÜREDE EN ÇOK BEĞENİ ALAN PAYLAŞIM OLDU

Eilish'ın sarışın halini gösterdiği fotoğrafı 6 dakikada 1 milyon beğeni alarak, kısa sürede en fazla beğeni alan Instagram paylaşımı olarak rekor kırdı.

ÖNCEKİ REKOR SELENA GOMEZ'E AİTTİ

Daha önce bu rekoru Selena Gomez, 2018'de yaptığı 26'ncı yaş fotoğrafıyla elde etmiş, 13 dakikada 1 milyon beğeniye ulaşmıştı.

Eilish'ın beğeni sayısı ise 16,7 milyona ulaştı ve fotoğrafı binlerce yorum aldı. Hayranları, ünlü şarkıcıdan, sarı saçlarını gösteren daha fazla fotoğraf paylaşmasını istedi.