Instagram'da 'mavi tik' çılgınlığı! Sadece bir günde 44 milyon satış yapıldı Instagram’da mavi tik doğrulamasının paralı hale gelmesi ile kullanıcılar, bir günde 44 milyon satın alma gerçekleştirdi.

ensonhaber.com Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı. Twitter'dan sonra Instagram da doğrulanmış hesap rozeti satmaya başladı. Gerekli şartları karşılayanlara yıllardır ücretsiz olarak mavi tik veren Instagram, artık bu özelliği paralı hale getirdi. Instagram'dan satış rekoru Instagram’da mavi tik doğrulamasının paralı hale gelmesi ile kullanıcılar, bir günde 44 milyon satın alma gerçekleştirdi. Şirket, söz konusu satışlardan 24 saat içerisinde 660 milyon dolar gelir elde etti. Ücretli mavi tik programının daha fazla ülkeye gitmesi ile birlikte satışların daha da yükselmesi bekleniyor. Instagram mavi tik ücreti Geçtiğimiz haftalarda başlayan ücretli mavi tik programında web uygulamasında 11.99 dolar, mobilde ise 14.99 dolar aylık abonelik isteniyor. Belirli belgeler sağlandıktan sonra 18 yaş üzeri kullanıcılar mavi tik almaya hak kazanıyor.