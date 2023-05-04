Instagram'da mavi tik dönemi Türkiye'de başladı Twitter'da kullanıma sunulan ücretli mavi tik döneminden sonra, benzer bir özellik Instagram'a da geldi.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

Twitter'dan sonra Instagram da doğrulanmış hesap rozeti satmaya başladı. Gerekli şartları karşılayanlara yıllardır ücretsiz olarak mavi tik veren Instagram, artık bu özelliği paralı hale getirdi.

Instagram mavi tik satışı ülkemizde de başladı

Daha önceden Avustralya ve Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan ücretli abonelik özelliği, artık Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Ancak kullanıcıların, özelliği satın alabilmesi için önce bekleme listesine kaydolmaları gerekiyor.

Bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından bekleme listesine katılabilirsiniz.

Öte yandan, Instagram mavi tik özelliğinin şimdilik ülkemize özel bir fiyat etiketi yok. Bu özellik için şirket, web üzerinden 11,99 dolar, mobil cihazlar üzerinden ise 14,99 dolar ödemenizi istiyor.