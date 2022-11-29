Instagram'da karşı taraftan mesaj silme nasıl yapılır?

Instagram kullanan ve bazı mesajları temizlemek isteyenler, "Instagram'da mesaj silinince karşı taraftan siliniyor mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram, sosyal mecralar arasında en popüler olanı olarak öne çıkıyor.

Birbirinden güzel anların ve karelerin paylaşıldığı Instagram, sanal bir dünyada farklılıkları ortaya çıkarıyor.

Bazıları gerçekten yaşadığı hayatı paylaşırken, bazıları ise yaşamak istediği yani özendikleri hayatları paylaşıyor.

Olduğundan farklı profiller çizen Instagram'da kişiler, aşk ve arkadaşlık ilişkileri de bulabiliyor. Bu kişilerle DM üzerinden yani mesajlaşma kutusu sayesinde iletişim kuruluyor.

Her gün binlerce kişiyle mesajlaşanlar ya da ayrıldığı sevgilisinin mesajlarından kurtulmak isteyenler, "Instagram'da mesaj silinince karşı taraftan siliniyor mu?" sorusunu soruyor.

Peki, Instagram'da mesaj silinince karşı taraftan siliniyor mu? İşte yanıtı...

Instagram'da mesaj silinince karşı taraftan siliniyor mu?

Instagram’da herhangi bir kullanıcıya mesaj gönderildiğinde, o kullanıcı mesajı gördükten sonra silme işlemi yapılsa dahi mesaj, karşı tarafta kalmaya devam ediyor.

Ancak karşı taraf gönderilen mesajı görmeden o mesajı silme işlemi yapılırsa karşı taraftan da mesaj silinmektedir. Yani kullanıcı gönderilen mesajı hiçbir şekilde görememektedir.

Kişiye attığınız mesajın gözükmesi sizi rahatsız edecekse, silme işleminde seri olmanız gerekiyor.

Kaldırmak istediğiniz mesajların üzerine tıkladığınızda karşınıza “Gönderimi iptal et” butonuna ulaşabilirsiniz. Bu botuna tıkladığınızda, karşı tarafa gönderdiğiniz mesajları rahatlıkla silebilirsiniz.