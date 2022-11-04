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    Instagram'da NFT dönemi başlıyor

    Instagram, kullanıcılar için NFT özelliğini çok yakında kullanıma sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 09:59
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    Instagram'da NFT dönemi başlıyor

    "Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

    Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor.

    Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

    Instagram'da NFT dönemi

    Geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde milyonlarca dolar gelir elde edilmesi, sosyal medya devlerinin de dikkatini çekmişti.

    Meta, yakında bazı NFT oluşturucularının doğrudan Instagram üzerinde NFT oluşturmasına ve satmasına izin verecek.

    instagram

    Meta, 2024’e kadar NFT satışlarından bir komisyon almayacak. Ancak uygulama mağazası ücretleri nedeniyle satış bedellerinde yüzde 30 kesinti yapılacak.

    Bu yeni araçlar ilk olarak ABD’de küçük bir kullanıcı grubuna sunulacak. Ancak Meta önümüzdeki dönemde özelliğin kapsama alanını genişletmeyi planlıyor.

    NFT


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