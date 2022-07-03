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    Instagram'dan sonra Facebook'a da NFT özelliği geliyor

    Bir süre önce Instagram'a NFT desteği getiren Meta, şimdi de bu özelliği Facebook için test etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 13:18
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    Instagram'dan sonra Facebook'a da NFT özelliği geliyor

    "Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

    Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor.

    Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde milyonlarca dolar gelir elde edilmesi, sosyal medya devlerinin de dikkatini çekti.

    Geçtiğimiz aylarda NFT özelliğini Instagram uygulamasında kullanıma sunan Meta, şimdi de aynı özelliği Facebook'a getirmek istiyor.

    NFT özelliği test aşamasında

    Meta sözcüsü, ABD'deki seçili bir grup içerik oluşturucunun Facebook'ta dijital koleksiyonlar yayınlamasına izin veren özelliğin test edildiğini duyurdu.

    Bu özelliği kullanan içerik oluşturucular yeni bir sekme altında NFT'leri profillerinde gösterebilecek.

    Meta, dijital bir koleksiyon parçasının gönderilmesi veya paylaşılmasıyla ilgili herhangi bir ücret olmayacağını söylüyor.

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