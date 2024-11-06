Instagram'dan yeni özellik: Gençler yaşlarını hatalı giremeyecek

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Meta, gençlerin Instagram'da yaşları hakkında yalan söylemesini önlemek için yeni bir yapay zeka aracı geliştirdiğini duyurdu.

"Yetişkin sınıflandırıcı" adı verilen bu araç, kullanıcıların takip ettiği hesaplar, etkileşimde bulunduğu içerikler ve diğer faktörleri analiz ederek yaşlarını tahmin edebilecek.

18 yaşından küçük olduğu tespit edilen kullanıcılar, daha kısıtlayıcı gizlilik ayarlarına tabi tutulacak. Bu ayarlar, gençlerin tanımadıkları kişilerden mesaj almasını engelleyecek ve hesaplarını gizli olarak ayarlayacak.

YAPAY ZEKA, YAŞ TESPİTİNDE NE KADAR BAŞARILI OLACAK

Meta, "yetişkin sınıfladırıcı" aracının ne kadar doğru çalıştığı konusunda henüz net bir bilgi vermedi.

Yanlış tanımlanan kişilerin itiraz edebileceği belirtilse de bu sürecin nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor.

KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU

Hesaplarındaki yaşı manuel olarak değiştirmek isteyen gençler ise kimliklerini doğrulamak zorunda kalacak.

Kimlik doğrulama, kimlik belgesi veya Yoti'ye video selfie gönderilerek yapılabilecek. Meta, daha önce Facebook'ta flört özelliği için yaş doğrulamasında Yoti ile iş birliği yapmıştı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMALARINA BASKI ARTIYOR

Bu yeni uygulama, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisi konusunda artan endişelerin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Meta, gençlerin platformlarında güvende olmasını sağlamak için bu tür önlemler aldığını belirtiyor. TikTok ve diğer sosyal medya şirketleri de benzer baskılarla karşı karşıya.