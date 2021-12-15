Instagram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aştı

Instagram'ın 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştığı bildirildi, ancak muhtemelen şirket, son zamanlardaki skandallar nedeniyle bu rakamı hiçbir zaman açıklamayacak.

Çalışanlar tarafından sızdırılan raporlara göre Instagram, aylık 2 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

Meta'nın (Facebook) sahibi olduğu şirket, son birkaç ayı çocuklara ve gençlere zarar verme olasılığı nedeniyle inceleme altında geçirdiği için bu sayıları resmi olarak açıklamadı ve muhtemelen de açıklamayacak.

Instagram, kullanıcı tabanının boyutunu en son 2018 yılında 1 milyar kullanıcıya ulaştığında açıklamıştı. Bu verilere göre, Instagram'ın kullanıcı sayısını ikiye katlaması neredeyse 3 yıl sürdü.

TIKTOK İLE REKABET EDİYOR

Instagram, eylül ayında 1 milyar kullanıcıyı geçen ve hızla büyüyen video uygulaması TikTok ile rekabet halinde.

Instagram, her ne kadar şu anda TikTok'un önünde olsa da bu durumun ne kadar süreceği bilinmiyor. Ancak ABD'li şirket, zirvede kalabilmek için TikTok'tan bazı özellikleri kopyalamıştı.

Bununla birlikte, Instagram şu anda kullanıcı tabanıyla övünecek durumda değil; çünkü kendi dahili araştırması, platformun genç kızlarda vücut imajı sorunlarını şiddetlendirebileceğini ve ayrıca gençlerin uyuşturucu bulmasını kolaylaştırabileceğini gösteriyor.

Bu sorunları gidermek amacıyla platform, belirli bir süre boyunca kullanıcılardan uygulamayı kapatmalarını isteyen bir "mola verme özelliği" yayınladı ve ayrıca ebeveynlere özel yeni kontrol seçenekleri kullanıma sundu.