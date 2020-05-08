Instagram'ın iOS sürümünde yeni bir hata keşfedildi

Instagram'ın İOS sürümünün, kullanıcıların yüklediği uzun fotoğrafları otomatik olarak kırpmadığı ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından biri olan Instagram, kullanıcıların yüklediği fotoğrafları otomatik olarak uygun boyutlara kırparak yayınlıyor.

Ancak uygulamanın iOS sürümünde, meydana gelen bir hata nedeniyle otomatik kırpma özelliği çalışmıyor. Bu nedenle kullanıcılar, diğer kullanıcıları rahatsız edebilecek oldukça uzun fotoğraflar paylaşabiliyor.

Bu hata her ne kadar yalnızca iOS cihazlarda meydana gelse de paylaşılan fotoğraflar, android telefonlardan da uzun şekilde görünüyor.

Fotoğrafın tam boyutu

INSTAGRAM HATAYI GİDERDİ

Instagram, birçok kullanıcının uzun fotoğraflar paylaşmasının ardından hatanın farkına vardı ve sorunu giderdi. Ancak daha önce paylaşılan fotoğraflar, hala platformda yer almaya devam ediyor.