Instagram'ın kurucuları yayınlamıştı: Haber uygulaması Artifact kapanıyor Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketten ayrıldıktan dört yıl sonra Artifact isimli haber uygulamasıyla karşımıza çıkmıştı. Ancak uygulamanın ömrü çok uzun olmadı.

ensonhaber.com

2010 yılında Instagram'ı kuran Kevin Systrom ve Mike Krieger, 2012 yılında uygulamayı 1 milyar dolar karşılığında Facebook'a satmıştı.

İkili, daha sonra Facebook yönetimi ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle 2018 yılında şirketten ayrılma kararı aldı.

Haber uygulamasıyla geri döndüler

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger, şirketten ayrıldıktan dört yıldan fazla bir süre sonra yeni bir uygulamayla geri dönmüştü.

Artifact isimli uygulama, yapay zeka tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş haber akışı sunuyordu.

Artifact kapanıyor

Haber odaklı sosyal medya platformu Artifact için işler beklendiği gibi gitmedi.

CEO Kevin Systrom, 1 yıl önce macerasına başlayan Artifact uygulamasını kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

CEO, platformun yeni yorum ve paylaşım yapma özelliklerini şimdiden kaldırma kararı aldıklarını, çünkü bu özellikleri destekleyecek çalışanlarının olmadığını belirtti.

Systrom, bu tür interaktif özelliklerin yoğun moderasyon gerektirdiğini ve bu yükümlülüğü şu anda yerine getiremeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan, platformun en temel işlevi olan haber okuma özelliği en azından şubat sonuna kadar aktif kalacak.