Petrol
114.34
2.50%
Euro
16.21
0.61%
Dolar
15.54
0.40%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
474.834
-0.89%
BTXN Coin
13.05
0.53%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 18 C

    Instagram'ın logosu değişti, herkes şaşkın: İşte yeni tasarım...

    Sosyal medya platformu Instagram, logosunda değişiklik yaptı. Bazı kullanıcılar fark ederken, çoğu ise farkı görmekte zorlandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 20:41
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 20:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Instagram'ın logosu değişti, herkes şaşkın: İşte yeni tasarım...

    Dünyanın en popüler görsel içerik paylaşma platformu Instagram, bir değişikliğe gitti.

    Tekonloji devi firma, uzun zamandır kullandığı logonun parlaklığını artırdı, bu sayede daha canlı hale getirdi.

    Bu parlaklık artışı ile diğer uygulamalar arasında daha çok dikkat çekmek isteyen Instagram, kullanıcıları şaşırttı.

    Pek değişiklikten yana olmayan şirket, Instagram logosunun yeni tasarımıyla sosyal medya gündemine düştü.

    Yeni logo daha parlak

    Instagram kullanıcıları, yeni logo ve eski logo arasındaki fark görmekte zorlandı.

    Kimi hiçbir fark olmadığını iddia ederken, bazıları ise renklerin daha canlı olduğunu aktardı.

    İşte yeni Instagram logosu...

    Instagram ın logosu değişti, herkes şaşkın: İşte yeni tasarım... #1


    İlginizi Çekebilir

    Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?
    Futbol

    Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    Arslantepe Höyüğü'nden çıkan 5 bin yıllık küp mezar Malatya Müzesi'nde
    Kültür Sanat

    Arslantepe Höyüğü'nden çıkan 5 bin yıllık küp mezar Malatya Müzesi'nde

    Görüş Bildir