Instagram'ın logosu değişti, herkes şaşkın: İşte yeni tasarım...

Sosyal medya platformu Instagram, logosunda değişiklik yaptı. Bazı kullanıcılar fark ederken, çoğu ise farkı görmekte zorlandı.

Dünyanın en popüler görsel içerik paylaşma platformu Instagram, bir değişikliğe gitti.

Tekonloji devi firma, uzun zamandır kullandığı logonun parlaklığını artırdı, bu sayede daha canlı hale getirdi.

Bu parlaklık artışı ile diğer uygulamalar arasında daha çok dikkat çekmek isteyen Instagram, kullanıcıları şaşırttı.

Pek değişiklikten yana olmayan şirket, Instagram logosunun yeni tasarımıyla sosyal medya gündemine düştü.

Yeni logo daha parlak

Instagram kullanıcıları, yeni logo ve eski logo arasındaki fark görmekte zorlandı.

Kimi hiçbir fark olmadığını iddia ederken, bazıları ise renklerin daha canlı olduğunu aktardı.

İşte yeni Instagram logosu...



