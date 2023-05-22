Instagram’ın Twitter rakibi uygulaması hakkında ilk detaylar Instagram'ın sahibi Meta şirketi, Twitter ile rekabet edecek metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planlıyor. Uygulama hakkında ilk bilgiler sızdırıldı.

ensonhaber.com

Instagram'ın sahibi Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planladığını ve platformun haziran ayı gibi piyasaya çıkabileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Kaynaklara göre şirket, şirket şu anda uygulamayı ünlüler ve influencer'larla test ediyor. Bu kişilerden biri, uygulamanın aylardır bazı içerik oluşturucuların kullanımına açıldığını söyledi.

Yeni uygulama, ağırlıklı olarak Instagram'ın altyapısını kullanacak. Instagram ile entegre olacak merkeziyetsiz platfom, Mastodon gibi diğer bazı uygulamalarla da uyumlu çalışacak.

İlk bilgiler geldi

Kullanıcılar, Instagram isimleri ve şifreleriyle yeni uygulamaya giriş yapabilecek. Takipçi, takma isim, biyografi ve doğrulama bilgileri de ana Instagram uygulamasından transfer edilebilecek.

Kullanıcılara 500 karakterlik yazılı paylaşımlar yapma ve bunlara bağlantı, fotoğraf ya da video ekleme imkanı sunulacak.

Ayrıca uygulama, Instagram'dan ayrı olacak ancak kullanıcıların hesaplarını birbirine bağlamasına olanak tanıyacak.

Instagram'ın Twitter benzeri yeni uygulaması hakkında şimdilik başka bir detay yok.