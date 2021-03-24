Intel, 20 milyar dolarlık yatırımla çip fabrikası kuruyor

Intel, 20 milyar dolarlık yatırımla ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurdu.

Son zamanlarda küresel çip sıkıntısından birçok sektör etkileniyor. Örneğin bazı otomobil üreticileri tedarik sorunları nedeniyle üretimi geçici olarak durma kararı alırken, bazı akıllı telefon ve bilgisayar üreticileri de bu durumdan etkileniyor.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger'in üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıkladığı bildirildi.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Intel'in üretimini genişletmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, şirketin fabrikaları inşa etmek için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımla 3 binden fazla kişiye yüksek maaşlı teknoloji işi, 3 bini aşkın kişiye inşaat işi ve yaklaşık 15 bin kişiye uzun vadeli iş sağlanacağı aktarıldı.