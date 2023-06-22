Intel, Almanya tarihine geçti! Yeni çip fabrikası kuruyor Intel, Almanya tarihinin en büyük yabancı yatırımına imza atarak ülkede çip fabrikası kuracak. İşte anlaşmanın detayları.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyurdu. Bu üreticilerin başında da Intel var.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Intel, milyarlarca euroluk yeni bir Avrupa çip fabrikasının yeri olarak doğu Almanya'nın Magdeburg kentini seçmişti.

Intel, Almanya tarihine geçti

Intel, Almanya tarihinin en büyük yabancı yatırımına imza atarak ülkede çip fabrikası kuracak.

Intel'in Magdeburg'da açacağı fabrika konusunda Alman hükümeti ile maddi olarak uyuşmazlıkların giderildiği belirtildi.

Alman hükümeti Intel'in fabrikasını geliştirmek için yapacağı yatırımın üçte birini karşılama sözü verdi.

Hükümetin, Intel ile Magdeburg'da yeni bir yarı iletken çip fabrikası için 30 milyar eurodan fazla bir anlaşma sağladığı belirtildi.

Ayrıca hükümetin mega proje için desteğini 6,8 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarmayı kabul ettiği aktarıldı.

Magdeburg'da yapılacak tesisin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından dört ila beş yıl içinde üretime geçmesi bekleniyor.

Almanya geri adım attı

Intel, Almanya'daki fabrikasyon tesisi için 6,8 milyar euro devlet desteği alacaktı. Ancak Financial Times'ın haberine göre şirket, daha yüksek enerji ve inşaat maliyetleri nedeniyle yaklaşık 10 milyar euro talep etti.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Intel'in çip fabrikası için daha yüksek sübvansiyon taleplerini, ülkenin bunu karşılayamayacağını söyleyerek reddetmişti.