Intel, Almanya'ya yatırım için daha fazla teşvik istiyor Intel, milyarlarca dolar yatırımla Avrupa'da kuracağı çip fabrikası için Almanya'daki Magdeburg şehrini belirlemişti. Ancak maliyetler artınca, Intel bu kararını yeniden gözden geçiriyor.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyurdu. Bu üreticilerin başında da Intel var.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Intel, milyarlarca euroluk yeni bir Avrupa çip fabrikasının yeri olarak doğu Almanya'nın Magdeburg kentini seçmişti.

Intel, daha fazla teşvik istedi

Daha önce Avrupa için 33 milyar dolarlık çip tesisi yatırımı açıklayan Intel, günümüzde bir tesisi 30 milyar dolara mâl ediyor.

Almanya’nın Magdeburg tesislerine de 17 milyar euroluk yatırım yapacağını duyuran şirket, Alman hükümetinden 6.8 milyar dolarlık teşvik alacaktı.

Günümüzde maliyetlerin iki katına çıkması ve tesise harcanacak paranın 30 milyar doları bulması, Intel'in daha fazla teşvik istemesine neden oldu. Alman hükümetinin buna ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

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Almanya'daki küçük Magdeburg şehri, Otto von Guericke Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor ve güneybatıdaki Eulenberg sanayi bölgesinde yeni bir tesis için yeteri kadar alan var. Öte yandan, Intel'in Almanya'da üretime ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Bu üretim tesisi, aynı zamanda ülkede 1000’den fazla iş imkânı oluşturacak ve gelecekte yaşanabilecek çip sorunlarını önleyecek.