Intel, Apple'ın kilit mühendislerinden birini transfer etti

Apple M1 işlemcilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan Jeff Wilcox, Intel'e transfer oldu.

ABD'li teknoloji devleri Apple, son yıllarda yaklaşık 100 mühendisi Facebook'a kaptırmıştı. Rakip şirketlere daha fazla çalışan kaptırmak istemeyen şirket, geçtiğimiz günlerde çalışanlara bonus dağıtmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Apple; silikon tasarımı, donanım ve belirli yazılım ve operasyon gruplarındaki bazı mühendislere 50 bin dolar ile 180 bin dolar arasında değişen bonus veya hisse verdi.

KİLİT MÜHENDİSİ INTEL'E KAPTIRDI

Görünüşe göre Apple'ın bu politikası, bazı çalışanlarda işe yaramıyor. Apple Silicon işlemcilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan kilit mühendis Jeff Wilcox, eski şirketi Intel'e geri döndü.

Wilcox, 2013 yılının Kasım ayından bu yana Apple'da Mac Sistem Mimarisi Direktörü olarak çalışıyordu.

Jeff Wilcox, Apple için son derece önemli bir mühendisti. Çünkü şirketin kendi M1 işlemcilerinin geliştirilmesine ve Intel işlemcilerden Apple Silicon'a geçiş sürecine Wilcox öncülük etti.

2010'dan 2013'e kadar Intel'de çalışan Jeff Wilcox, Intel Atom'un güç yönetimi mimarisinden sorumluydu. Şimdi ise deneyimli mühendis, işlemci devinde Tasarım Mühendisliği Grubu'nun teknolojiden sorumlu başkanı olarak görev yapacak.