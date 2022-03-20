Intel, Avrupa'ya 80 milyar euro yatırım yapacak

Intel, Avrupa'ya 80 milyar euro yatırım yapacak

Avrupa’nın farklı şehirlerinde yeni yonga tesisleri kurmak için harekete geçen Intel, toplamda 80 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyurdu. Bu üreticilerin başında da Intel var.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

İLK YATIRIM ALMANYA'YA

Intel, ilk etapta Almanya’ya 17 milyar euroluk bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Bu aşama 2027 yılına kadar tamamlanacak.

Fransa’da bir Ar-Ge merkezi, İrlanda’da üretim ve döküm tesisleri, İtalya, Polonya ve İspanya’da benzer tesisler yine Intel'in yatırım planları arasında yer alıyor.

Bu yatırımlar toplamda, 15-20 bin arasında dolaylı veya doğrudan iş imkânı oluşturacak Intel, son 30 yılda Avrupa'da 10 bin iş imkanı sağlamıştı.

Avrupa Çip Yasası, büyük çip fabrikalarının yerel gelişimini finanse ederek kıtanın gelişmiş yarı iletkenler için Asyalı tedarikçilere bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.