Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
618.260
0.80%
BTXN Coin
39.25
-0.50%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Intel, Avrupa'ya 80 milyar euro yatırım yapacak

    Avrupa’nın farklı şehirlerinde yeni yonga tesisleri kurmak için harekete geçen Intel, toplamda 80 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Intel, Avrupa'ya 80 milyar euro yatırım yapacak

    Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

    Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyurdu. Bu üreticilerin başında da Intel var.

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

    İLK YATIRIM ALMANYA'YA

    Intel, ilk etapta Almanya’ya 17 milyar euroluk bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Bu aşama 2027 yılına kadar tamamlanacak.

    Fransa’da bir Ar-Ge merkezi, İrlanda’da üretim ve döküm tesisleri, İtalya, Polonya ve İspanya’da benzer tesisler yine Intel'in yatırım planları arasında yer alıyor.

    intel

    Bu yatırımlar toplamda, 15-20 bin arasında dolaylı veya doğrudan iş imkânı oluşturacak Intel, son 30 yılda Avrupa'da 10 bin iş imkanı sağlamıştı.

    Avrupa Çip Yasası, büyük çip fabrikalarının yerel gelişimini finanse ederek kıtanın gelişmiş yarı iletkenler için Asyalı tedarikçilere bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'nin ilk kukla operası Madama Butterfly büyük ilgi gördü
    Kültür Sanat

    Türkiye'nin ilk kukla operası Madama Butterfly büyük ilgi gördü

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Uçaklar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi
    İç Haber

    Uçaklar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi

    Görüş Bildir