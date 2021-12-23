Intel: Çip krizi 2023 yılına kadar sürecek

Intel CEO'su Pat Gelsinger, pandemi sebebiyle yaşanan küresel tedarik sıkıntılarının 2023 yılına kadar devam edeceğini açıkladı.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcilerinden endişe verici açıklamalar gelmeye devam ediyor.

INTEL: KRİZ 2023'E KADAR SÜRECEK

Küresel çip kriziyle ile ilgili açıklama yapan Intel CEO'su Pat Gelsinger, pandemi sebebiyle yaşanan küresel tedarik sıkıntılarının 2023 yılına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Yarı iletken sektörünün pandemi öncesinde yılda yüzde 5'lik bir büyüme içerisinde olduğunu söyleyen Gelsinger, "Koronavirüs, tedarik zincirlerini bozdu ve negatif düzeye getirdi. Talep yıldan yıla yüzde 20'ye çıktı ve bozulan tedarik zincirleri çok büyük bir boşluk oluşturarak bu patlayan talep devam etti." dedi.





Sektörde yaşanan sıkıntılar sebebiyle TSMC ile ortaklık çalışmaları yürüten Intel, ayrıca Malezya'da üretim artışı; ABD, Avrupa, Asya'daki yatırımlar ve yakın gelecekte yeni tesisler inşa etmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, tedarik sıkıntılarının 2023 yılına kadar sürebileceğini dile getiren Gelsinger, yaşanan talep artışına karşı üretim kapasitesini artırmanın zaman alabileceğini söyledi.

Öte yandan Intel, geçtiğimiz aylarda ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.

ABD'NİN PAYI GERİLEDİ

ABD'nin küresel çip üretimindeki payının 25 yıl önce yüzde 37'lerde olduğunu belirten Gelsinger, mevcut durumda bu payın yüzde 12'lere gerilediğini açıklamıştı.