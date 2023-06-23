Intel, dünyanın en güçlü süper bilgisayarının kurulumunu tamamladı Intel ve Hewlett Packard Enterprise (HPE), dünyanın açık ara en güçlü süper bilgisayarı olacak olan Aurora Supercomputer’in kurulumunda sona geldi.

ensonhaber.com

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

Intel dünyanın en güçlü süper bilgisayarını kurdu

Intel ve Hewlett Packard Enterprise (HPE), dünyanın açık ara en güçlü süper bilgisayarı olacak olan Aurora Supercomputer’in kurulumunu tamamladı.

Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki Aurora süper bilgisayarı, 63.744 Intel Data Center GPU Max serisi ekran kartına ve 21.248 Intel Xeon CPU Max serisi işlemciye sahip olacak.

Aurora’nın yapay zeka, bilim ve mühendislik için çok yüksek bir işlem gücü sunması bekleniyor.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Aurora devreye girdiğinde 2 exaflop'tan fazla teorik işlem gücü sunacak.

Halihazırda en güçlü süper bilgisayar olan AMD destekli Frontier, 1,194 exaflop işlem gücü sunuyor.