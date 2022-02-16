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    Intel, İsrailli çip üreticisini 5.4 milyar dolara satın alıyor

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel'in, İsrail merkezli Tower Semiconductor'ı 5.4 milyar dolara satın almak üzere anlaştığı açıklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.02.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:33
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    Intel, İsrailli çip üreticisini 5.4 milyar dolara satın alıyor

    Son yıllarda birçok sektörü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle, yeni satın alma haberleri gelmeye devam ediyor.

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, İsrail merkezli Tower Semiconductor'ı 5.4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

    Tower Semiconductor'dan yapılan açıklamaya göre; İsrailli şirket, tedavüldeki hisseleri için Intel'in hisse başına 53 dolar nakit teklifini kabul etti.

    12 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

    Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

    Tower Semiconductor'ın otomotiv, mobil, tıp ve havacılık sektörlerinde kullanılan analog çiplerde uzmanlığı bulunuyor.

    Intel'in, söz konusu satın almayla Tayvan merkezli TSMC'nin hakim olduğu sözleşmeli çip üretiminde varlığını artırmak istediği belirtiliyor.

    Intel, İsrailli çip üreticisini 5.4 milyar dolara satın alıyor #1


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