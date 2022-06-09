Petrol
123.71
0.11%
Euro
18.573
0.97%
Dolar
17.2291
0.60%
Altın
1.023
0.27%
Borsa
2547
0.28%
Bitcoin
523.612
0.11%
BTXN Coin
11.06
-1.25%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Intel, maddi sorunlar nedeniyle işe alımları durdurdu

    Intel, PC çip bölümünde işe alımları en az iki hafta dondurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 13:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Intel, maddi sorunlar nedeniyle işe alımları durdurdu

    ABD merkezli çip üreticisi Intel, çip krizini çözebilmek için şimdiye kadar milyarlarca dolar yatırım duyurmuştu. Ancak şirket, şimdilerde kemer sıkma politikası uyguluyor.

    Intel, bir dizi maliyet düşürme önleminin parçası olarak masaüstü ve dizüstü bilgisayar çiplerinden sorumlu bölümdeki işe alımları dondurdu.

    Çarşamba günü gönderilen nota göre Intel, istemci bilgi işlem grubunda tüm işe alımları duraklattı ve yeni iş başvurularını beklemeye aldı.

    ABD merkezli şirket, bölümün öncelikleri yeniden değerlendirdikten sonra iki hafta kadar kısa bir süre içinde işe alımların devam edebileceğini ve sistemlerindeki mevcut tüm iş başvurularının inceleneceğini söyledi.

    intel

    Intel yaptığı açıklamada, "Yarı iletken endüstrisinde uzun vadeli bir büyüme döngüsünün başlangıcında olduğumuza ve doğru stratejiye sahip olduğumuza inanıyoruz.

    Harcamalarımızda artan odak ve önceliklendirme, makroekonomik belirsizliğin üstesinden gelmemize, stratejimizi uygulamamıza ve müşterilerimize, hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza olan taahhütlerimizi yerine getirmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

    Diğer maliyet düşürme önlemleri

    Çarşamba günü gönderilen notta, grup için bazı seyahatlerin derhal iptal edilmesi, endüstri konferanslarına katılımın sınırlandırılması ve mümkün olduğunda sanal olarak grup toplantıları düzenleme talimatları gibi diğer maliyet düşürücü önlemler de vurgulandı.


    İlginizi Çekebilir

    Van'da PKK'ya ait mühimmat bulundu
    Gündem

    Van'da PKK'ya ait mühimmat bulundu

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Yayla Dağı zirvesindeki göle 7 kilometrelik yürüyüşle ulaştılar
    Yaşam

    Yayla Dağı zirvesindeki göle 7 kilometrelik yürüyüşle ulaştılar

    Görüş Bildir