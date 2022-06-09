Intel, maddi sorunlar nedeniyle işe alımları durdurdu

Intel, PC çip bölümünde işe alımları en az iki hafta dondurduğunu açıkladı.

ABD merkezli çip üreticisi Intel, çip krizini çözebilmek için şimdiye kadar milyarlarca dolar yatırım duyurmuştu. Ancak şirket, şimdilerde kemer sıkma politikası uyguluyor.

Intel, bir dizi maliyet düşürme önleminin parçası olarak masaüstü ve dizüstü bilgisayar çiplerinden sorumlu bölümdeki işe alımları dondurdu.

Çarşamba günü gönderilen nota göre Intel, istemci bilgi işlem grubunda tüm işe alımları duraklattı ve yeni iş başvurularını beklemeye aldı.

ABD merkezli şirket, bölümün öncelikleri yeniden değerlendirdikten sonra iki hafta kadar kısa bir süre içinde işe alımların devam edebileceğini ve sistemlerindeki mevcut tüm iş başvurularının inceleneceğini söyledi.

Intel yaptığı açıklamada, "Yarı iletken endüstrisinde uzun vadeli bir büyüme döngüsünün başlangıcında olduğumuza ve doğru stratejiye sahip olduğumuza inanıyoruz.

Harcamalarımızda artan odak ve önceliklendirme, makroekonomik belirsizliğin üstesinden gelmemize, stratejimizi uygulamamıza ve müşterilerimize, hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza olan taahhütlerimizi yerine getirmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Diğer maliyet düşürme önlemleri

Çarşamba günü gönderilen notta, grup için bazı seyahatlerin derhal iptal edilmesi, endüstri konferanslarına katılımın sınırlandırılması ve mümkün olduğunda sanal olarak grup toplantıları düzenleme talimatları gibi diğer maliyet düşürücü önlemler de vurgulandı.