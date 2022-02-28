Intel, milyarlarca dolarlık çip fabrikası için Almanya'yı seçti

Intel, milyarlarca dolar yatırımla Avrupa'da kuracağı çip fabrikası için Almanya'daki Magdeburg şehrini belirledi.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyurdu. Bu üreticilerin başında da Intel var.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Bu açıklamanın ardından, İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Intel ile yakın temas kurmaya başlamıştı.

INTEL, ALMANYA'YI SEÇTİ

Intel, milyarlarca euroluk yeni bir Avrupa çip fabrikasının yeri olarak doğu Almanya'nın Magdeburg kentini seçti ve kararı 4 Mart'ta kamuoyuna açıklayacak.

Analistler, Intel'in bir Avrupa lokasyonuna karar vermeden önce yeni yasanın yürürlüğe girmesini bekleyebileceğini söyledi.

Avrupa Çip Yasası, büyük çip fabrikalarının yerel gelişimini finanse ederek kıtanın gelişmiş yarı iletkenler için Asyalı tedarikçilere bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Almanya'daki üçük Magdeburg şehri, Otto von Guericke Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor ve güneybatıdaki Eulenberg sanayi bölgesinde yeni bir tesis için yeteri kadar alan var. Öte yandan, Intel'in Almanya'da üretime ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Bu üretim tesisi, aynı zamanda ülkede 1000’den fazla iş imkânı oluşturacak ve gelecekte yaşanabilecek çip sorunlarını önleyecek.