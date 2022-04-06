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    Intel, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

    ABD'li yonga üreticisi Intel, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 14:47
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    Intel, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle ABD'li şirketlerden yaptırım gelmeye devam ediyor.

    Facebook ve YouTube'un Rusya'daki reklam gelirlerini engellemesinin ardından bir hamle de ABD'li çip üreticisi Intel'den geldi.

    Daha önce Rusya'da çip satışlarını durduran Intel, şimdi de ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı.

    Şirketten yapılan açıklamada, "Intel, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınamak ve barışa hızlı bir dönüş çağrısı yapmak için küresel topluluğa katılmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

    IBM de askıya almıştı

    International Business Machines (IBM) de Ukrayna'nın ABD bulut bilişim ve yazılım şirketlerini Rusya ile işlerini kesmeye çağırması üzerine sevkiyatları askıya almıştı.

    Tüm bu yaptırımlar, halihazırda çip kriziyle boğuşan dünyada Rusya'yı daha da zor durumda bırakabilir.

    Intel, Rusya daki faaliyetlerini durdurdu #1


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