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    Intel ürünlerine ciddi zamlar geliyor

    Intel, bu yıl içinde çoğu ürünü için fiyat artışına gideceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 15:51
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    Intel ürünlerine ciddi zamlar geliyor

    Çip krizi, geçen yılın başlarında ilk olarak otomotiv sektöründe patlak verdi. Birçok otomobil üreticisi, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kaldı.

    Otomotivi etkisi altına alan çip krizi, ardından tüketici elektroniği sektörüne sıçradı. Bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon gibi birçok ürünün üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

    Buna ek olarak enflasyondaki küresel artış, üretim maliyetlerini daha da yukarıya çekiyor. Üstelik bu soruna hala çare bulanamadı.

    Intel'den zam açıklaması

    Intel yöneticisi David Zinsner, birkaç ay önce şirketin belirli segmentlerdeki ürünler için fiyat artışları yaşanabileceğini söyleyerek, zamların haberini vermişti.

    Teknoloji devi Intel, müşterilerine bu yıl içinde mikroişlemciler başta olmak üzere, diğer segmentlerdeki çoğu ürünü için yüzde 20'lik fiyat artışına gideceğini duyurdu.

    intel

    Yükselen fiyatlar, hem PC'ler ve sunucular için merkezi işlemcileri hem de Intel'in sunduğu çeşitli yardımcı çipleri içerecek.

    Intel'in, sonbaharda yeni ürünlerini daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürmesi ve mevcut ürünlerinin de önceki maliyetlerini koruması bekleniyor.


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