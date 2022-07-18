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    Intel ve AMD işlemcilerde güvenlik açığı tespit edildi

    Araştırmacılar, Intel ve AMD işlemcileri etkileyen yeni bir güvenlik açığı tespit ettiklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 10:41
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    Intel ve AMD işlemcilerde güvenlik açığı tespit edildi

    Dünyanın en popüler işlemci üreticilerinden ikisi olan Intel ve AMD, özellikle eski işlemcileriyle kullanıcılara sıkıntı çıkarıyor.

    ETH Zürih üniversitesindeki araştırmacılar, Intel ve AMD işlemcileri etkileyen yeni bir güvenlik açığı tespit ettiklerini duyurdu.

    'Retbleed' olarak adlandırılan ve öncelikle eski işlemcileri etkileyen yeni açık, hassas kullanıcı bilgilerini ele geçiriyor.

    İşlemciler savunmasız

    Açığı keşfeden doktora öğrencisi Johannes Wikner ve ETH Zürih bilgisayar güvenliği profesörü Kaveh Razavi, üç ila altı yıllık Intel ve Zen 3 dahil olmak üzere AMD işlemcilerin Retbleed’e karşı potansiyel olarak savunmasız olduğunu söylüyor.

    Öte yandan araştırmacılar, Intel ve AMD'nin bu açığı kapatmak için bir çözüm ürettiğini, ancak bu durumun bilgisayarları yüzde 28 yavaşlattığını belirtiyor.

    amd intel


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