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    Intel ve AMD, Rusya'ya çip satışlarını durdurdu

    ABD'nin en büyük çip üreticilerinden Intel ve AMD, Rusya'daki çip satışlarını durdurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 13:55
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    Intel ve AMD, Rusya'ya çip satışlarını durdurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle ABD'li şirketlerden yaptırım gelmeye devam ediyor.

    Facebook ve YouTube'un Rusya'daki reklam gelirlerini engellemesinin ardından bir hamle de ABD'li çip üreticilerinden geldi.

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel ve AMD, Rusya'daki satışları durdurduklarını açıkladı.

    Halihazırda devam eden küresel çip tedarik sorunlarının ardından gelen bu yasak, çipler konusunda Rusya'yı oldukça zor durumda bırakacak.

    Konuyla iligli bir açıklama yapan Intel, Şirketimiz, OFAC tarafından yayınlanan yeni yaptırımlar ve düzenlemeler de dahil olmak üzere, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm geçerli ihracat düzenlemeleri ve yaptırımlara uyacak.” dedi.

    intel

    ÖNCELİKLİ YASAK ASKERİ ÇİPLERE UYGULANACAK

    Yeni ihracat kısıtlamalarının, hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılabilecek çift kullanımlı çiplere yönelik olduğu belirtildi.

    Bu nedenle, AMD’nin Ryzen ve Intel’in Core gibi işlemci satışları engellenmeyecek ve tüketiciler etkilenmeyecek.

    Rusya’nın yerel şirketlerinde üretilen çiplerinde birçoğu Tayvanlı TSMC tarafından üretiliyor. TSMC'nin de bu yaptırımlara uyması ile birlikte Rusya'ya olan çip arzı tamamen kesilebilir.


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