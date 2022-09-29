Petrol
86.56
-1.69%
Euro
17.9452
-0.41%
Dolar
18.5456
0.15%
Altın
979.88
-0.77%
Borsa
3209
0.00%
Bitcoin
361.214
2.96%
BTXN Coin
10.66
2.59%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Intel ve Samsung'dan kaydırılabilir ekran

    Intel ve Samsung, yatay olarak 17 inç'e kadar genişleyen 13 inçlik bir PC prototipini tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Intel ve Samsung'dan kaydırılabilir ekran

    Intel'in şu sıralar devam eden "Intel Innovation 2022" etkinliğinde ilgi çekici yeni bir ekran teknolojisini tanıttı.

    Intel ve Samsung imzası taşıyan OLED ekran, sağ tarafından çekildiğinde 13 inçten 17 inç'e kadar uzayabiliyor.

    Etkinlik sırasında Intel CEO’su Pat Gelsinger ve Samsung Display CEO’su JS Choi tarafından sergilenen kaydırılabilir ekranlı PC prototipi, izleyenleri oldukça şaşırttı.

    Tablet boyutlarındaki cihazı elinde tutan Pat Gelsinger, ekranın kenarından çekerek 13 inçlik OLED ekranı 17 inçlik bir ekrana dönüştürdü.

    Intel ve Samsung dan kaydırılabilir ekran #1

    Satışa çıkması epey zaman alabilir

    Yeni kaydırılabilir ekran monitörler dışında Android ve Windows tabanlı cihazlarda da kullanılacak.

    Yeni ekran panelinin çözünürlüğü, en boy oranı, parlaklığı ve diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Bu nedenle gösterilen prototip cihazın yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini söyleyebiliriz.

    ekran


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Adana’da çocukluk arkadaşını öldüresiye dövdü
    3. Sayfa

    Adana’da çocukluk arkadaşını öldüresiye dövdü

    Burak Özçivit'in ikizi videosu sosyal medyada gündem oldu
    Magazin

    Burak Özçivit'in ikizi videosu sosyal medyada gündem oldu

    Görüş Bildir