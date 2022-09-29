Intel ve Samsung'dan kaydırılabilir ekran

Intel ve Samsung, yatay olarak 17 inç'e kadar genişleyen 13 inçlik bir PC prototipini tanıttı.

Intel'in şu sıralar devam eden "Intel Innovation 2022" etkinliğinde ilgi çekici yeni bir ekran teknolojisini tanıttı.

Intel ve Samsung imzası taşıyan OLED ekran, sağ tarafından çekildiğinde 13 inçten 17 inç'e kadar uzayabiliyor.

Etkinlik sırasında Intel CEO’su Pat Gelsinger ve Samsung Display CEO’su JS Choi tarafından sergilenen kaydırılabilir ekranlı PC prototipi, izleyenleri oldukça şaşırttı.

Tablet boyutlarındaki cihazı elinde tutan Pat Gelsinger, ekranın kenarından çekerek 13 inçlik OLED ekranı 17 inçlik bir ekrana dönüştürdü.

Satışa çıkması epey zaman alabilir

Yeni kaydırılabilir ekran monitörler dışında Android ve Windows tabanlı cihazlarda da kullanılacak.

Yeni ekran panelinin çözünürlüğü, en boy oranı, parlaklığı ve diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Bu nedenle gösterilen prototip cihazın yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini söyleyebiliriz.